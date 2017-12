Adventskalender 2017 – Tag 16

Am heutigen Samstag haben wir in unserem Adventskalender gleich 2 Gewinner die sich über zwei verschiedene Dinge rund um das Xbox Universum drehen. Mit Xbox Gamepass genießen die beiden für 3 Monate unbegrenzten Zugriff auf über 100 großartige Xbox One- und Xbox 360-Titel, unter anderem auf Fanlieblinge und Exklusivtitel wie Halo, Gears of War und Fable. Zu den drei Codes für je einen Monat Xbox Gamepass legen wir außerdem noch die Halo-Actionfigur von Mega Construx Halo Banished Ghost Rush hinzu.

Mehr Infos zum Xbox Gamepass findet ihr hier.



Mehr Infos zur Halo Figur gibt es auf folgendem Link:



Das Teilnahmeformular findet ihr auf Seite 2.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!