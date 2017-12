Adventskalender 2017 – Tag 15

Heute öffnen wir gemeinsam mit Ubisoft das Türchen Nummer 15. Heute gibt es ein tolles Paket zu Just Dance 2018. Im Just Dance 2018 Paket sind folgende Teile enthalten.

1x Just Dance 2018 für die Nintendo Switch (Retail)

1x T-Shirt (Größe L)

1x Ball zum aufblasen

Just Dance 2018, das neueste Spiel der größten Musik-Videospiel-Marke aller Zeiten mit über 63 Millionen verkauften Exemplaren, erscheint diesen Herbst. Egal ob Neuling, erfahrener Spieler oder Party Crasher – Just Dance bietet für jeden Geschmack den geeigneten Inhalt und die passende Herausforderung.

Die Just Dance-Community besteht aus 118 Millionen Spieler weltweit, mit denen man im neuen Spiel tanzen und die besten Moves teilen kann. Spieler zeigen ihr Können zu topaktuellen Liedern wie 24K Magic von Bruno Mars, Side to Side von Ariana Grande ft. Nicki Minaj, The Way I Are (Dance With Somebody) von Bebe Rexha ft. Lil Wayne und Chantaje von Shakira ft. Maluma.

Auch Liebhaber älterer Klassiker kommen auf ihre Kosten mit Liedern wie Daddy Cool von Groove Century. Ebenso können sich K-Pop Fans auf Songs wie Bubble Pop von Hyuna freuen.

