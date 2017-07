Absolver – Erscheint digital und auf Disc

Die unabhängigen Entwickler von Sloclap und die stets gut gelaunten Kampfsport-Großmeister bei Devolver Digital haben heute Details zum Vorbestellerprogramm zum Online-Actiontitel Absolver veröffentlicht.

Das für den 29. August auf PlayStation 4 und PC angekündigte Spiel kann ab sofort mit 10 Prozent Rabatt auf den Basispreis von 27,99 Euro vorbestellt werden. Diesen Nachlass gibt es auch für die Labyrinth-Prospect-Maske und die Uring-Priester-Ausrüstung.

Besonders große Fans und Sammler sichern sich die auf eine kleine Stückzahl limitierte Absolver Collector’s Edition von Special Reserve Games, die für 74,99 USD eine hochwertige und tragbare Prospect-Maske mit passendem Ständer, ein 52-seitiges Artbook, ein Sticker-Set und entweder die PS4-Fassung auf Disc oder den PC-Download via Steam enthält.

Das in Kürze erscheinende Online-Kampfspiel wurde auf Messen wie der E3, PAX oder bei den PSX-Awards seit seiner Ankündigung im Sommer oft gelobt und mit diversen Auszeichnungen versehen.

Absolver steckt Spieler hinter die Maske eines Prospects – also einer Spielfigur, die ein heiliges Gelübde abgelegt hat und sich den Anwärtern anschließt, einer Elite-Einheit bestehend aus Kombattanten, die dafür kämpfen, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Rolle eines Prospects wählt man einen Kampfstil, der jeweils mit seinen eigenen Spezialfähigkeiten einhergeht, erstellt sich sein individuelles Combat Deck für einen persönlichen Kampfstil in intensiven Echtzeit-Schlachten. Dabei zieht man entweder alleine oder mit Freunden los, sucht sich einen Mentor für Sparring und lernt dabei, wir man ein noch besserer Krieger wird.

Alle weiteren Infos erfahrt ihr auf der off. Webseite von Absolver.