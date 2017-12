A Way Out – Veröffentlichungstermin bekannt gegeben

Bei den diesjährigen The Game Awards 2017 wurde der Veröffentlichungstermin für „A Way Out“ bekannt gegeben.

Der Direktor von Hazelight Studios, Josef Fares, verkündete, dass das Spiel am 23.März 2018 erscheinen soll.

Das Studio ist bereits für das Singleplayer Spiel „Brothers: A Tale of Two Son“ bekannt. Zusätzlich sorgte aber Fares für einen kleinen Eklat, als er völlig live auf der Bühne frei über die Oscars herzog.

Josef Fares: „Das hier ist doch der Wahnsinn. Wir sind hier bei den VGA mit echten Berühmtheiten – da können die Oscars einen mal kreuzweise. Das hier ist der heiße Scheiß. Interaktive Gaming Awards! Sorry, dass ich darauf so rumreite, ich brauche nur noch eine Sekunde. Passt auf. Darf man hier fluchen? Ja? Scheiß auf die Oscars! Scheiß auf die Oscars! Fuck you! Ich sag’s euch, die sind Bullshit. „

Als ob das noch nicht genug wäre, äußerte sich Fares zusätzlich über EA und dessen kürzlich eskalierten Kontroverse gegenüber Lootboxen.

„„Das mit dem Multiplayer war komplett meine Idee. Das hat nichts zu tun mit dem ganzen EA-Scheiß, der gerade abgeht, mit den Lootboxen und so. Ich will euch eine Sache sagen: EA war sehr gut zu mir. Klar, im Moment ist es angesagt, EA zu hassen und so weiter. Aber worauf ich hinaus will: Alle Publisher bauen mal Mist. So läuft der Laden. Sie bauen Mist. Aber im Fall von A Way Out haben sie uns immer unterstützt und 100 Prozent der Einnahmen gehen an mein Team. „

Fast schon nebensächlich kündigte Fares auch noch das feature „Friends Pass Trail“ mit an. Diese Funktion ermöglicht es, gemeinsam mit einem Freund Online spielen zu können, ohne das dieser eine eigene Kopie des Spiels benötigt.

„In A Way Out“ übernimmt man die Kontrolle von einen der beiden Protagonisten: Vincent oder Leo. Gemeinsam mit einem Mitspieler erlebt man ein gemeinsames Abenteuer eines gewagten Gefängnisausbruchs und die darauf folgende Flucht.

Der Coop- Modus ist sowohl Online als auch im lokalen Splitscreen spielbar.

A Way Out erscheint am 28.März 2018 für Ps4, Xbox One und PC.