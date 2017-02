A Normal Lost Phone – Über Homophobie und Selbstfindung

Im narrativen Mysteryspiel A Normal Lost Phone entdecken Spieler die Lebensrealität eines jungen Menschen auf der Suche nach der eigenen Identität und erleben dabei Themen wie Sexualität und Erwachsenwerden aus einer einzigartigen Perspektive.

Der Prototyp von A Normal Lost Phone wurde vom französischen Indiestudio Accidental Queens beim Global Game Jam 2016 entwickelt und ist eine erzählerische Entdeckungsreise, auf der Spieler herausfinden, was dem Besitzer eines verlorenen Handys zugestoßen ist. Sie durchsuchen Apps, Nachrichten, finden Hinweise in der Fotogalerie und sozialen Netzwerken, um das Rätsel rund um das Schicksal des Besitzers zu lösen.

Der Global Game Jam 2016 Prototyp von A Normal Lost Phone wurde hochgelobt und auf Events wie A Maze und dem Big Indie Pitch in Berlin vorgestellt. Er gewann den Preis „Best Indie Game” auf der Game Connection Europe 2016 und hat außerdem eine „Honorable Mention” in der „Excellence in Narrative” Kategorie des Independent Game Festivals 2017 erhalten.

Nach dem Prototyp arbeitete das Team unter anderem an zusätzlichen Rätseln, neuen Apps, mehr erzählerischen Inhalten, einer deutschen Version und besseren Grafiken. Die Vollversion des Spiels ist für €2,99 erhältlich.

Der Soundtrack von A Normal Lost Phone beinhaltet 12 Tracks, die jeweils von einem unabhängigen Künstler komponiert wurden. Der Soundtrack kann hier heruntergeladen werden und Interessenten können selbst entscheiden, welchen Preis man für die Musik zahlen möchten.