8 Jahre Geburtstag – Geschenk 24

Finale, Finale OLE. Dies konnten wir deutschen zwar nicht bei der Fussball WM von uns behaupten, aber unser Gewinnspiel neigt sich nun leider offiziell dem Ende zu. Oder doch nicht, mal schauen ob wir nicht doch noch ein Bonustage für euch parat haben. Man munkelt, man munkelt. Wir haben bereits zwei Preise in Kooperation mit Caseking während unserer Geburtstagsfeier verlost und hauen noch mal ein richtig fetten Preis nur für euch raus. Caseking lässt sich nicht lumpen und so verlosen wir einen Nitro Concept S300 Gaming Chair. Ist das nicht wirklich Klasse? Wir finden schon und hoffen das ihr den Preis genauso toll findet.

Der Gewinner darf sich am Ende einen von drei Farbvarianten aussuchen.

Unsere Review zum Nitro Concept S300 findet ihr -> HIER.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Caseking.

Nitro Concept S300 Gaming Chair

Ein atemberaubendes Fest der Farben unter den Gaming-Stühlen:

In Zeiten von RGB-beleuchteten Mainboards, Grafikkarten, Mäusen, Tastaturen und Monitoren fehlte bisher der passende Gaming-Stuhl, um sich in die Farbenpracht einzuordnen. Mit dem Nitro Concepts S300 brechen nun neue Zeiten an, denn er verbindet optimale Ergonomie mit extravaganter Racing-Optik in knalligen Farben. Diese Symbiose macht ihn zum idealen Gaming-Stuhl für lifestylebewusste Zocker.

Der Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl im Überblick: Bezug aus hochwertigem Stoff in intensiver Farbgebung

Bequeme & atmungsaktive Kaltschaumpolsterung

Lange Haltbarkeit durch hohe Materialstärke

Ergonomisch individuell einstellbar

Verstellbare 3D-Armlehnen

Anpassbare Wippmechanik & Rückenlehne

Leise 50-mm-Rollen für viele Untergründe

Zwei komfortable Kissen im Lieferumfang

Geeignet für Nutzer bis 135 kg

Qualifiziert als Büroarbeitsstuhl nach DIN EN 1335 Frisches Design mit intensiven Farben! Der Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl setzt mit seinem einzigartigen Farbkonzept neue Trends. Kombiniert mit hochwertigen Materialien, können Gamer nicht nur ihren Farbtraum ausleben, sondern auch eine vielfältige Einstellbarkeit und beste Ergonomie erwarten. Die hier rot-schwarze Variante ist mit einem langlebigen Stoffbezug bespannt, der besonders weich, hochwertig und atmungsaktiv ist. In Kombination mit der offenporigen Kaltschaumpolsterung bietet der S300 Gaming-Stuhl somit an warmen Tagen ein angenehmes Sitzgefühl. Doch auch an allen anderen Tagen sorgt der verformungsresistente Kaltschaum nach langer Benutzung für ein hohes Maß an Bequemlichkeit. Damit das atemberaubende Design der S300-Serie auch lange genossen werden kann, dient der erstklassigen Polsterung als Basis ein äußerst stabiles Stahlgestell. Die hochwertigen Materialien des gemütlichen Gaming-Stuhls sorgen dafür, dass sich niemand mit Quietschen, Knarren oder schnellem Verschleiß herumschlagen muss. Die Verbindung von hervorragender deutscher Ingenieurskunst mit hochpräziser maschineller Fertigung sorgt für fehlerfreie und extrem haltbare Konstruktionen. Nicht nur mit der Farbenpracht des Stoffbezugs setzen die Nitro Concepts S300 Gaming-Stühle beeindruckende Akzente. Die gestickte Flamme des Nitro Concepts-Logos im Kopfbereich verleiht der S300-Serie das gewisse Extra, um sie einzigartig zu machen. Des Weiteren besitzt das Stuhlkreuz die passende Accessoirefarbe dank Kunststoffzierleisten. Die S300-Serie stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Nitro Concepts-Chairs dar. Die neuen Gaming-Stühle sind wesentlich offener gestaltet und bieten deutlich mehr Kontaktfläche, wodurch die Ergonomie erheblich gesteigert wurde. Sowohl die Sitzfläche als auch die Rückenlehne wurden optimiert. Mit einer 56 cm breiten Rückenlehne und einer 57 cm breiten Sitzfläche sitzt man auf dem S300 Gaming-Stuhl besonders bequem. Der offenporige, verformungsresistente Kaltschaum dient als Polsterung und kann mit einer speziell auf die Anforderungen langer Haltbarkeit optimierten hohen Dichte auftrumpfen. Dadurch ist er nicht nur atmungsaktiv, sondern gewährleistet zeitgleich eine lange Formstabilität. Durch das Schalendesign bleibt der typische Look eines Rennsitzes dabei erhalten. Luxuriöse Verstellmöglichkeiten der besonderen Art Wer einmal auf dem Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl saß, möchte ihn nie wieder verlassen. Dafür sorgen das frische, farbintensive Design sowie die zahlreichen ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten. Der Stuhl lässt sich mit dem langlebigen Klasse-4-Druckluftheber um 13 cm von 48 bis 61 cm in der Höhe verstellen. Die integrierte Wippfunktion erlaubt ein Wippen um bis zu 14 Grad. Außerdem bietet die S300-Serie eine verstellbare Rückenlehne sowie flexible 3D-Armlehnen. Mit solch umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ist eine ergonomische Sitzhaltung garantiert! Das belegt auch die DIN EN 1335-Zertifizierung als Büroarbeitsstuhl. Mit den 3D-Armlehnen geht Nitro Concepts neue Wege. Diese sind aufgrund ihrer hohen Flexibilität wie geschaffen für den sportlichen Lifestyle-Ansatz der Gaming-Stühle. Sie lassen sich komfortabel in drei Dimensionen verstellen und werden somit für jeden Nutzer zur perfekten Armlehne. Wer sich während des Zockens zurücklehnen möchte, kann dafür nicht nur die Wippmechanik nutzen, sondern ebenso die Rückenlehne verstellen. Mit einem Winkel von 90 bis 135 Grad kann man sich somit entspannt zurücklehnen und den Gaming-Stuhl sogar für ein kurzes Nickerchen während eines Ladescreens nutzen. Passend dazu liefert Nitro Concepts auch noch zwei komfortable und ergonomisch unterstützende Kissen für den Nacken- und Lendenbereich mit. Für Hart- & Weichböden geeignet Ein beständiges Nylon-Fußkreuz dient der S300-Serie als Basis. Die fünf Arme sind mit der passenden Accessoirefarbe akzentuiert und mit leisen Lenkrollen ausgestattet. Die 50-mm-Rollen bestehen aus einem harten Nylonkern und einem weicheren Polyurethanüberzug. Dadurch sind sie nicht nur laufruhig, sondern ebenso für Hart- als auch Weichböden geeignet. Der Gaming-Stuhl ist mit dem stabilen Fußkreuz und der Gasdruckfeder der Sicherheitsstufe 4 bestens gerüstet für eine maximale Belastung mit bis zu 135 kg.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Caseking zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.