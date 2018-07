8 Jahre Geburtstag – Geschenk 23

Nur noch ein Tag bis zum großen Finale und wir hauen noch einmal feines Gaminggear raus. Heute könnt ihr die Meka Pro Cherry Blue aus dem Hause Tt eSports gewinnen. Die Meka Pro verfügt über ein stabiles Kunststoffgehäuse. Während es diese Materialwahl zunächst nicht vermuten lässt, steht die Tastatur dank eines Gewichts von 1,2 Kilogramm und fünf Gummifüßen an der Unterseite gut auf dem Tisch. Komplett in Schwarz gehalten ist das von Tt eSports gewählte Design als nahezu minimalistisch zu bezeichnen. Im Betrieb offenbart sich jedoch die rote Beleuchtung der einzelnen Tasten als optisches Highlight und farbiger Akzent des Gerätes.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Tt eSports.

Mit der Meka Pro bietet Tt eSports eine Tastatur für Spiele-Enthusiasten an. Der Gaming-Brand des taiwanischen Hardware-Herstellers Thermaltake setzt dafür auf einen simplen Aufbau, der jedoch eine Vielzahl an professionellen Features bereithält. So basiert die Meka Pro auf CHERRY MX-Switches, um ein möglichst präzises und akkurates Tippgefühl zu erzielen. Als Eingabegerät für den Esport-Bereich muss dabei nicht auf eine Hintergrundbeleuchtung jeder einzelnen Taste verzichtet werden. Das Steuern der Lichteffekte geschieht genau wie die Belegung der Makro-Keys ohne zusätzliche Software. Welche Besonderheiten die Tt eSports Meka Pro sonst noch aufweist, erfahrt ihr in diesem Vorstellungsartikel.