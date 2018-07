8 Jahre Geburtstag – Geschenk 20

Selbst am Tag Nummer 20 unseres 8-jährigen Jubiläums gehen uns nicht die Preise aus. Heute widmen wir uns ganz dem Thema Gaming am PC mit Maus und Tastatur oder mit dem Controller. Zum einen haben wir heute eine Virtus Gaming Tastatur und eine Scelus Gaming Maus für einen Gewinner und für den zweiten Gewinner gibt es ein Quinox Pro Gamepad aus dem Hause Speedlink.

Für die Bereitstellung der Preise bedanken wir uns ganz herzlich bei Speedlink.

VIRTUS Advanced Gaming Tastatur Highlights Mit dem VIRTUIS Advanced Gaming Keyboard steht ambitionierten Spielern eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung – lösen Sie schlagartig aufwändige Befehlsketten aus und erringen Sie dank Ihrer selbst zusammengestellten Profile eindrucksvolle Siege. Das VIRTUIS bietet eine imposante Konfigurationssoftware. Passen Sie die Tastatur Ihren Wünschen an, wechseln Sie zwischen Profilen, erstellen Sie zeitsparende Makros – und das sogar On-the-fly. Ihre Profile für Spiele lassen sich einfach speichern und werden automatisch geladen, sobald das Spiel erneut aufgerufen wird. Mit seiner beeindruckenden Beleuchtung und seinem stylishen Design erzeugt das VIRTUIS Advanced Gaming Keyboard eine dramatische Atmosphäre in der Dunkelheit. Lassen Sie das indirekte Licht unheilvoll pulsieren oder in einem weich Rot mit halber oder voller Intensität glühen. Technische Details: Professionelle Gaming-Tastatur mit roter LED-Beleuchtung

Optimierte Funktionsvielfalt für professionelles Gaming

Anpassbare Funktion und Optik

Frei konfigurierbare Tastenfunktionen

84 Tasten konfigurierbar, 11 Tasten frei programmierbar

Taste für On-the-fly-Makro-Aufnahme

5 Makro-Tasten plus 3 Profil-Wahltasten und nützliche On-the-fly-Makro-Aufnahme-Taste

Hoher Gaming-Komfort dank leiser Tasten mit präzisem Anschlag, hervorgehobenen WASD- und Pfeiltasten und abschaltbarer Windows-Taste

Anti-Ghosting- und bis zu 10-Tasten-Rollover-Technik

Vollformat-Layout mit Pfeil- und Ziffernblock

3 Profil-Wahltasten

Mächtiger Makro-Editor im Treiber

Interner Speicher (128kBit) für im- und exportierbar Profile und Makros

Automatischer Profilaufruf bei Spielstart

Zuschaltbare, regelbare LED-Tastenbeleuchtung

Wählbare USB-Polling-Rate bis 1.000Hz (Ultrapolling)

Praktische Höhenverstellung

Flexibles USB-Kabel mit widerstandsfähiger Ummantelung (2m) Scelus Gaming Maus Highlights Die SCELUS verdoppelt mit gleich zwei Mausrädern Ihre Siegeschancen. Dabei verbindet sie Technik und Komfort auf raffinierte Weise. Hohe Präzision, hervorragende Ergonomie und 64 wählbare Farben für die Mausrad-Beleuchtung leisten Ihren Beitrag zum vollkommenen Spielerlebnis. Darüber hinaus bietet die SCELUS eine umfangreiche Konfigurations-Software: Passen Sie die Maus Ihren Wünschen an, wechseln Sie zwischen Profilen, erstellen Sie zeitsparende Makros. Genial: Mit der dazugehörigen App nehmen Sie sämtliche Einstellungen sogar während des laufenden Spiels vor. Das perfekte Equipment für den Geschwindigkeits- und Präzisionsvorsprung gegenüber Ihren Gegnern. Technische Details: Gaming-Maus

Hochpräziser optischer Sensor mit 3.200dpi

Exzellente Ergonomie

Acht programmierbare Tasten, zweites, frei belegbares Mausrad plus Profil-Schalter

Umfangreiche Konfiguration und Personalisierung per Software

Interner Speicher für Profile und Makros

Zero-Response-Time-Tasten für verzögerungsfreie Übertragung

Atmosphärische Beleuchtung mit 64 einstellbaren Farben für das Mausrad

Flexibles, ummanteltes USB-Kabel mit 1,8m Länge Quinox Pro Gamepad Highlights

Wer schon immer sein Gamepad konfigurieren wollte, der hat mit dem neuen QUINOX ab sofort die Möglichkeit. Das USB-Gamepad verfügt neben den zwei Analogsticks mit integrierten Tasten und dem D-Pad über zusätzliche Tasten an der Unterseite. Alle Zusatztasten sind via Software in mehreren Profilen programmierbar und sogar Makro-fähig. Auch die Analogstick- Empfindlichkeit und Trigger-Deadzones sind einstellbar. Für das richtige Spielerlebnis sorgt eine integrierte Vibrationsfunktion. Technische Details: Programmierbares Gamepad für den PC

Analogsticks und digitales 8-Wege-Steuerkreuz mit hoher Präzision

Ergonomisch platzierter linker Stick für komfortables Analog-Gaming

Zwei analoge Trigger, zwei Bumper und zehn digitale Buttons inklusive „Start“ und „Zurück“

2 zusätzliche Schultertasten – frei belegbar und Makro-fähig

4 zusätzliche Tasten an der Unterseite – frei belegbar und Makro-fähig

Tasten-Belegung speicherbar in zwei Tastenprofilen

Makros speicherbar in zwei Makroprofilen

Zwei Regler für Tastenprogrammierung und Einstellungen

Praktisches OLED-Display

Intensive Vibrationseffekte für realistische Spielerlebnisse

Stylische Beleuchtung

Analogstick- und Trigger-Empfindlichkeit einstellbar

Abnehmbares USB-Kabel (Kabellänge: 2,4 m, Micro-USB auf USB)

Gewicht: ca. 205 g

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage von Speedlink.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Speedlink zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.