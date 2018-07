8 Jahre Geburtstag – Geschenk 18

Bald haben wir schon drei Wochen Geburtstag gefeiert und so langsam kommen wir zum Ende, doch bis dahin haben wir noch ein paar richtige geile Preise für euch. Heute feiern wir zusammen mit Crucial und einer von euch da draußen darf bald die neue MX500 SSD mit 500GB sein eigen nennen.

Für die Bereitstellung der Preise bedanken wir uns ganz herzlich bei Crucial.

Es lohnt sich

Jedes Mal, wenn Sie Ihren Computer einschalten, verwenden Sie Ihr Speicherlaufwerk. Es enthält all Ihre unersetzlichen Dateien und es lädt und speichert fast alles, was Ihr System tut. Schließen Sie sich der Mehrheit an, die ihre Familienvideos, Reisefotos, Musik und wichtigen Dokumente auf einer SSD aufbewahren. Erhalten Sie nahezu sofortige Leistung. Upgraden Sie mit der Crucial MX500 SSD , einer SSD, die für Qualität, Geschwindigkeit und Sicherheit stehtund durch einen hilfsbereiten Service und Support unterstützt wird. Auch wenn Sie noch nie eine SSD eingebaut haben, brauchen Sie nichts zu befürchten – unsere Schritt für Schritt Anleitung führt Sie durch den Prozess und macht den Einbau ganz einfach. Es lohnt sich!

Modultyp: 2,5 Zoll interne SSD

Modulgröße: 500GB

Garantie: Eingeschränkte 5-Jahres-Garantie

Technische Daten: 500GB 2.5 Zoll interne SSD • SATA 6.0Gb/s • 560 MB/s Lesen, 510 MB/s Schreiben

Serie: MX500

Produktlinie: Client SSD

Schnittstelle: SATA 6.0Gb/s

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Crucial zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.