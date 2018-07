8 Jahre Geburtstag – Geschenk 17

Game Drive für Xbox Halo Wars 2

Die Halo Wars 2 Special Edition der Seagate Game Drive für Xbox ist eine portable 2-TB-Festplatte, die für den Einsatz mit Xbox One, Xbox One S oder Xbox 360 ausgelegt ist. Diese Festplatte bietet Platz für über 50 Spiele, lässt sich über USB 3.0 in Sekunden installieren und bequem zu Freunden mitnehmen. Das Spiel Halo Wars 2 ist separat erhältlich.

Design mit dem Gesicht von Atriox

Funktioniert problemlos mit Xbox One, Xbox One S oder Xbox 360

2 TB bieten Platz für über 50 Xbox One-Spiele.

Dank Plug-and-Play-Setup sind Sie binnen Sekunden im Spiel.

Da sie besonders kompakt ist und ohne Stromkabel auskommt, passt sie ideal in Ihr Wohnzimmer und lässt sich problemlos zu Freunden mitnehmen.

Die USB-3.0-Schnittstelle sorgt für ein intensives Gaming-Erlebnis.

Das Spiel ist separat erhältlich.

Diese Festplatte kennt Ihren Feind