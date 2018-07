8 Jahre Geburtstag – Geschenk 15

Auch heute feiern wir weiter unseren Geburtstag und haben Arctic mit an Board des Partybootes. Arctic stellt einen Monitorarm zur Verfügung. Der Gewinner, welcher am Ende der glückliche sein wird, darf sich zwischen dem Z1 Pro und dem Z2 Pro entscheiden.

Welche Vorteile bietet ein Monitorarm?

Unsere funktionalen Monitorarme bieten Dir entscheidende Vorteile. Sie sind äußerst stabil und langlebig. Das Montagesystem ist einfach und das integrierte Kabel­man­age­ment schafft Ordnung am Schreibtisch. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet für verschiedene Anforderungen passende Lösungen zur Befestigung von bis zu drei Monitoren an einem Monitorarm. Zusätzlich bieten wir Erweiterungssets zum Anbringen von ein bis zwei zu­sätz­licheren Bildschirmen und einen Laptophalter an. Mit Ausnahme der Z Basic Serie verfügen unsere Monitorarme über vier leicht zugängliche USB-Anschlüsse.

ARCTIC-Monitorarme vereinen Flexibilität, Ergonomie und Funktionalität bei einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser hauseigener Support Service hilft bei Fragen und garantiert eine unmittelbare und schnelle RMA-Abwicklung ohne Umwege.

Z1 Pro Monitorarm:

• Flexible Ausrichtung

• Kann im Quer- und Hochformat verwendet werden

• Mühelose Montage mit abnehmbarem Monitorkopf

• Kabelmanagement sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch

• Ergonomische Sitzhaltung durch vielseitige Einstellmöglichkeiten

• Vier USB-Anschlüsse am Fuß des Monitorarms

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und verabschieden Sie sich von dem störenden Kabelsalat, dank der verbesserten Kabelführung. Mithilfe des Z1 Pro können Sie Ihre Arbeitsfläche voll und ganz ausnutzen. Die Höhe und die Ausrichtung des Monitorarms kann angepasst werden, um den Betrachtungswinkel auf den Monitor optimal einzustellen. Dies verhindert Nacken-, Schulter und Rückenschmerzen. Zusätzlich verfügt der Monitorarm über einen integrierten 4-Port 3.0 USB-Hub.

Z2 Pro Monitorarm:

• Flexible Ausrichtung

• Ermöglicht die Arbeit mit einem zusätzlichen Monitor

• Kann im Quer- und Hochformat verwendet werden

• Mühelose Montage mit abnehmbaren Monitorköpfen

• Kabelmanagement sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch

• Ergonomische Sitzhaltung durch vielseitige Einstellmöglichkeiten

• Vier USB-Anschlüsse am Fuß des Monitorarms

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und verabschieden Sie sich von dem störenden Kabelsalat, dank der verbesserten Kabelführung. Mithilfe des Z2 Pro können Sie Ihre Arbeitsfläche voll und ganz ausnutzen. Die Höhe und die Ausrichtung der Monitorarme kann angepasst werden, um den Betrachtungswinkel auf die Monitore optimal einzustellen. Dies verhindert Nacken-, Schulter und Rückenschmerzen. Zusätzlich verfügt der Monitorarm über einen integrierten 4-Port 3.0 USB-Hub

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Arctic zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.