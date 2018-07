8 Jahre Geburtstag – Geschenk 13

Die Feier geht immer weiter und so feiern wir heute am fünften Tag unseres 8 jährigen Jubiläums Gewinnspiels mit Aquatuning und Alphacool eine kühle Party, denn wir verlosen heute eine der noch recht neuen Eisbaer LT in 120mm. Mit dieser All in One Wasserkühlung sorgt Alphacool für einen kühlen CPU-Kopf und benötigt dabei kaum Platz.