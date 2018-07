8 Jahre Geburtstag – Geschenk 12

Die Temperaturen steigen aktuell wieder in Deutschland, was natürlich schön ist, schließlich ist noch Sommer. Doch der CPU im heimischen PC mag es lieber kühl. Und da nicht jeder ein Freund von All in One Wasserkühlungen ist, verlosen wir heute in Zusammenarbeit mit bequiet den neuen Dark Rock Pro 4.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei bequiet.

Der Dark Rock Pro 4 bietet eine immense Kühlleistung von 250W TDP und ist nahezu unhörbar leise im Betrieb. Perfekt für anspruchsvolle Systeme und übertaktete CPUs.

Zwei nahezu unhörbare Silent Wings PWM Lüfter

Trichterförmiger Lufteinlass des Frontlüfters sorgt für einen hohen Luftdruck

Nur 24,3dB(A) bei maximaler Drehzahl

Sieben Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer

Luftstromoptimierte Kühllamellen; die Aussparungen steigern die RAM-Kompatibilität

Leicht verständliches, schwarzes Installations-Kit lässt sich mühelos von oben verbauen

Abdeckung aus gebürstetem Aluminium mit elegantem Diamond-Cut

3 Jahre Herstellergarantie

Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Nahezu unhörbarer Betrieb Der Silent Wings 3 120mm PWM Frontlüfter mit trichterförmigen Lufteinlässen und der innere Silent Wings 135mm PWM Lüfter sind beide mit luftstromoptimierten Lüfterblättern, einem vibrationsarmen 6-Pol-Motor und einem langlebigen Fluid-Dynamic-Lager ausgestattet. Sie erzielen die optimale Balance aus Kühlung und leisem Betrieb mit nur 24,3dB(A) bei maximaler Drehzahl. Immense Kühlperformance Maximale Wärmeleitfähigkeit dank sieben fortschrittlicher Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer. Luftstromoptimierte, wellenförmige Kühllamellen mit kleinen Punkten an der Oberfläche erhöhen die Luftzirkulation, während die Aussparungen für eine gesteigerte RAM-Kompatibilität sorgen. Eine spezielle schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln ermöglicht eine perfekte Wärmeübertragung. Cooles Design Trotz der immens hohen Kühlleistung von 250W TDP erzielt er eine geringe Temperatur sogar bei Höchstbetrieb der CPU. Für außergewöhnliche Kühlanforderungen ist die Installation eines weiteren 120mm Lüfters möglich. Benutzerfreundliche Eleganz Der Kühler lässt sich mit einem leicht verständlichen schwarzen Installations-Kit mühelos von oben verbauen. Die Abdeckung aus gebürstetem Aluminium mit einem eleganten Diamond-Cut verleiht ihm ein attraktives Design. Modell Dark Rock Pro 4 Gesamtabmessungen ohne Mounting-Material (L x B x H), (mm) 145.7 x 136 x 162.8 Gesamtgewicht (kg) 1.13 TDP (W) 250 Sockelkompatibilität Intel : LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066

AMD : AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+) Lüfter-Modell, Anzahl 1x Silent Wings 3 120mm PWM , 1x Silent Wings 135mm PWM Entkoppelte Lüftermontage ✓ Gesamtlautstärke @ 50/75/100% (U/min) 12.8 / 17.9 / 24.3

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an bequiet zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.