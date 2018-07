8 Jahre Geburtstag – Geschenk 09

Was gibt es Schöneres wie Geburtstag feiern und dann noch bei diesen tollen Temperaturen. Doch PC Hardware mag hohe Temperaturen gar nicht und deshalb haben wir heute wieder eine All in One CPU Wasserkühlung für euch. Dieses Mal die LiqFusion240 aus dem Hause Enermax.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Enermax.

LiqFusion 240, ist ein CPU-Wasserkühler mit individuell adressierbaren RGB-LEDs. Der RGB-Wasserblock ist mit einem patentierten Durchflussanzeige ausgestattet, der es dem Anwender ermöglicht, den Status des Kühlmittelflusses einfach zu überwachen. Zusammen mit den T.B. RGB™ Lüftern mit adressierbaren LEDs kann der LiqFusion 240 einzigartige RGB-Lichteffekte erzeugen. Der RGB-Wasserkühler ist kompatibel mit adressierbaren RGB-Headern vom Gigabyte-, MSI- und Asrock-Motherboards. Darüber hinaus verfügt LiqFusion 240 über eine integrierte RGB-Steuerbox, falls die RGB-LEDs nicht über das Motherboards gesteuert werden können.

Technische Daten:

CPU Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-V3, 2066, 775, AM2, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+

Radiator Größe 240 mm

Radiator Höhe 20 – 29 mm

Radiator Höhe (exakt) 27 mm

Radiator Höhe mit Lüfter 50 – 69 mm

Radiator Höhe mit Lüfter (exakt) 53 mm

Beleuchtung ja, abschaltbar

Beleuchtungsfarbe RGB (anpassbar)

mitgelieferte Lüfter 2x

Lüfterdurchmesser (Rotor) 120 mm

Lüfterfarbe Schwarz

Lüfteranschluss 4Pin (PWM Steuerung)

Pumpenanschluss 4Pin (PWM Steuerung)

max. Lautstärke 25 – 30 dB(A)

Schlauchlänge 330 – 400 mm, über 400 mm

Schlauchlänge (exakt) 400 mm

CPU Kühler Bauart AiO Wasserkühlung

Garantie 2 Jahre

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Enermax zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.