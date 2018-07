8 Jahre Geburtstag – Geschenk 08

Auch Tag 8 unseres 8-jährigen Geburtstags Jubiläums hat es wieder in sich! Heute hauen wir eine Xtrfy M1 Maus in der NiP-Edition für euch raus. Wer also auf der Suche nach einem neuen Gaming Nager ist sollte heute sein Glück versuchen.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Caseking und Xtrfy.

Robuste Buttons für Hardcore-Gaming

Die XG-M1 NiP-Edition ist mit Buttons des Typs switch tech powered by Omron ausgestattet. Geschaffen aus den weltweit modernsten Switch-Komponenten, garantiert diese Technologie, dass jeder Mausklick mit genauster Präzision ausgeführt wird. Aufgrund der hochwertigen Materialien und der Konstruktion stehen die Switch-Tech-Buttons zudem für ein sehr langlebiges Hardcore-Gaming, Klick für Klick.

Perfekter Spielkomfort ist essenziell beim Gaming – und genau das liefert die Xtrfy XG-M1 NiP-Edition. Zusätzlich glänzt die Maus mit einer optimalen Mischung aus Design und Gewicht – ganz gleich, ob man eine langsame, gemütliche oder schnelle Mausgeschwindigkeit bevorzugt. Die gummierte, Anti-Rutsch-Oberfläche in Kombination mit den hochwertigen Teflon Maus-Glides ermöglicht einen langanhaltenden Spielspaß ohne die geringste Irritation.

Auch wenn die XG-M1 NiP-Edition mit klarem Fokus auf Performance entwickelt wurde, eine ästhetische Optik hat man ihr ebenfalls spendiert. Das schwarze Chassis wurde mit einer Xtrfy-typischen gelben 3-Zonen-Beleuchtung ausgestattet und illuminiert das Scrollrad, die Daumentasten und das Logo auf beeindruckende Weise.

Die Features der XG-M1 NiP-Edition Gaming-Maus von Xtrfy

Optischer Pixart PMW 3310 Sensor mit 4.000 DPI

Einstellbare USB-Polling-Rate (125/500/1.000 Hz)

4 Maustasten + Scrollrad

DPI-Switch und Polling-Rate-Switch

3-Zonen Beleuchtung

Geflochtenes Kabel (2 Meter)

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage von Xtrfy.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 16.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Caseking zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.