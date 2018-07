8 Jahre Geburtstag – Geschenk 07

Am heutigen Tag 07 unserer großen Geburtstagsfeier wird es richtig windig. In Kooperation mit Blacknoise, für viele von euch sicher als Noiseblocker besser bekannt, verlosen wir drei Premiumlüfterpakete. Die drei Pakete sind unterschiedlich in der Anzahl der Lüfter. Die einzelnen Pakete setzen sich wie folgt zusammen.

3x 120mm NB-eloop B12-PS für Radiatoren bis 360mm (Black Edition)

3x 140mm Black Silent Pro PK1 – Gehäuse

2x 120mm Multiframe M12-2 – Gehäuse oder für CPU-Kühler

Wie man sieht, haben wir an so ziemlich alles gedacht, und das Beste daran ist, ihr könnt euch aussuchen, für welches der Lüfterpakete ihr im Lostopf landen wollt.

Für die Bereitstellung der Preise bedanken wir uns ganz herzlich bei Blacknoise.

Noiseblocker NB-eLoop:

Der weltweit erste Hightech-Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan) kommt aus Deutschland.

NB-eLoop-Lüfter zeichnen sich durch eine neuartige bionische Schlaufenform aus und sind herkömmlichen Axiallüftern in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Erstmals wurde es möglich, die Geräusche, die im Luftstrom des Lüfters entstehen, deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig konnte die effektiv nutzbare Leistung erhöht und der Energieverbrauch reduziert werden.

Die neuentwickelte Hightech-Lager- und Motortechnik sowie zahlreiche Features und Weiterentwicklungen wie staubgeschützter Motor und Lager, Antidust-Makrolon-Rotor, lageinvariante Magnetschwebelager ergeben den wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt.

Vorteile: Extrem Geräuscharm, erhöhte Performance bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt in Deutschland mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Multiframe S-Series:

Entwickelt und patentiert in Deutschland stellt die Multiframe-Serie seit 2008 einen Meilenstein im Lüfterbau dar und dient einer ganzen Generation von Lüftern als Vorbild. Standardmäßig bieten wir die besonders geräuscharmen Lüfter in den Größen 80 x 80 x 25 mm und 120 x 120 x 25 mm in jeweils verschiedenen Leistungsstufen an.

Vorteile: Multiframe-Lüfter verhindern im Gegensatz zu herkömmlichen Lüftern die Übertragung von Körperschall auf z. B. das PC-Gehäuse. Die Betriebslautstärke wird so sehr deutlich reduziert. Neue lageinvariante Magnetschwebelager und ein herausragender Antrieb ermöglichen ein ausgezeichnetes Volumenstrom-Lautstärke-Verhältnis.

BlackSilent Pro:

Die NB-BlackSilentPro-Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnliche Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.

Neue lageinvariante Magnetschwebelager, der ausgezeichnete NB-EKA-Plus-II-Antrieb mit sehr niedriger Startspannung, ein Kabelmanagement-System mit streckbaren Kabeln und schwingungsfreie Montagemittel mit Dichtungsrahmen ergeben ein Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in den Größen 92/120 und 140 mm, jeweils in verschiedenen Leistungsstufen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Blacknoise zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.