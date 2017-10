Eine interstellare Survival-Reise in das Atom-Weltraumzeitalter erwartet euch. Dabei baut man auf dem Erfolg des Vorgängers 60 Seconds! auf.

In diesem mit schwarzen Humor geprägten Nachfolger müsst ihr so viele Vorräte wie möglich einsammeln – natürlich innerhalb von 60 Sekunden – bevor ihr ins Weltall startet und in einem nicht-linearen, narrativen Abenteuer von euren erbeuteten Dingen lebt und überlebt.

In 60 Parsecs! trifft Sci-Fi-Popkultur der 50er/60er auf Propaganda für den Kalten Krieg und den Wettlauf ins All. Diese Mischung ergibt eine erfrischende Reise in den Weltraum, die gleichzeitig fantastisch und überraschend glaubhaft ist.

Ihr versucht, eure Crew am Leben zu erhalten und auf diverse Gefahren vorzubereiten. Schwierige Entscheidungen müssen getroffen und Rationen eingeteilt werden, während ihr euch den Schrecken des Weltalls stellt. Und vielleicht erreicht ihr am Ende sogar euer Ziel. Oder auch nicht.

Features

Plündern, planen und überleben: Spieler müssen mit den Entscheidungen leben, die sie in den ersten 60 Sekunden treffen. Diese verbringen sie – voraussichtlich panisch – damit, ihre Umgebung nach nützlichen Dingen und Crewmitgliedern zu durchsuchen, bevor sie ihr Abenteuer im All antreten.

Survival, wie man es noch nie zuvor erlebt hat: 60 Parsecs! ist eine kurzweilige SurvivalVariante mit schwarzem Humor und Fokus auf die Story, welche die Sci-Fi Popkultur der 50er/60er Jahre mit der Propaganda während des Kalten Krieges mischt.

Eine persönliche Geschichte erschaffen: Mit hunderten von Story-basierten Geschehnissen und einem bunten Set aus Charakteren lassen sich zahllose Weltraumgeschichten kreieren.

60 Parsecs! erscheint 2018 auf Steam für PC sowie auf Konsolen.