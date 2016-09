50€ Killer USB stick zerstört nahezu jedes Gerät

Wir sind gespannt wie Elektronik Märkte und Inhaber öffentlicher Computer wie Ämter und Internet Kaffees ihre Systeme schützen wollen.

Jeder von euch hat sicherlich schon einmal den Warnhinweis „VORSICHT! HOCHSPANNUNG“ gesehen und verbindet dies mit Stromkästen oder kennt dies von Bahnübergängen oder Ähnliches. Doch wer könnte erahnen, dass es einen USB-Stick gibt, auf dem genau dieser Hinweis auf der Verpackung steht. Dieser USB-Stick hat den Titel „KILLER-USB-STICK“ erhalten und das ist nicht zu hoch gegriffen, denn dieser lautlose Assassine, hat es faustdick hinter den Ohren.

Dieser 50 Euro günstige hat genau eine Bestimmung: Überall wo er in einen USB-Anschluss gesteckt wird, herrscht nach wenigen Sekunden Totenstille, denn der KILLER-USB-STICK leitet einen Hochspannungsimpuls über den USB-Port und zerstört somit elektronische Geräte wie zum Beispiel PCs, Fernseher, Autoradios und vieles andere. Eine komplette Liste von Geräten gibt es nicht, aber wenn man sich das Video vom Hersteller anschaut, kann man schon deutlich erahnen, dass kaum ein Gerät sicher sein wird, vor diesem Killer-Stick.

Doch wie funktioniert das Ganze, werden sich einige von euch fragen, nun dies werden wir euch kurz erläutern. Der Killer-USB-Stick, verfügt über keine Batterie, denn die wäre nach einiger Zeit leer, doch der USB-Port liefert alles, was der Killer-Stick benötigt. Richtig hiermit ist Strom gemeint, denn USB Geräte beziehen den Strom über das Mainboard, welches wiederum den Strom vom Netzteil im PC zieht. Sobald also der USB-Stick in den PC gesteckt wird, saugt sich dieser wie ein Vampir voll mit Energie und lädt dies in die Kondensatoren, sobald diese vollgeladen sind, entlädt sich der Stick im Bruchteil einer Sekunde und zerstört somit die Hardware. Das besonders fiese an dem Stick ist, dass nicht nur ein Impuls ausgelöst wird, sondern der Stick solange weitermacht, bis dieser rausgezogen wird, oder die Kondensatoren sich entladen haben. Hier können schnell einige Impulse pro Sekunde zur totalen Zerstörung der Gerätschaften führen.

Auch wenn der Killer-USB-Stick nur über einen Ladeimpuls verfügt, ist nicht auszuschließen, dass auch Festplattendaten verloren gehen, wenn der Festplattencontroller auch zum Opfer fällt.

Allerdings gibt es laut dem Hersteller, Methoden um sich davor zu schützen, zum einen kann man ein Test Shield für rund 14 Euro bestellen, welches dafür sorgt, dass der Impuls nicht an das Gerät weitergeleitet wird. Des Weiteren könnte man seinen USB-Anschluss galvanisch vom Mainboard trennen.

Doch stellt euch vor, welche Auswirkungen dieser Stick in öffentlichen Einrichtungen an Schaden anrichten könnte, wir wollen euch das sicherlich nicht schmackhaft machen, sondern nur über die Folgen solch einer Tat warnen. Denn mit so einem Stick in der Öffentlichkeit einen so immensen Schaden anzurichten ist nicht nur sinnlos, sondern ihr macht euch damit auch strafbar, auch wenn dies im ersten Moment evtl. Spaß machen könnte, sollte man euch bei so einer Tat in einer öffentlichen Einrichtung erwischen, kann dies sehr unangenehm für euch enden.

Sollet ihr diesen Stick doch testen wollen, dann bitte benutzt eure eigene Hardware, die ausgemustert im Keller auf die Verschrottung wartet oder Ähnliches.

DIESER STICK IST KEIN SPIELZEUG UND SOLLTE MIT BEDACHT UND VERSTAND BENUTZT WERDEN. ODER DIREKT AUF DEN KAUF VERZICHTEN UM SICH DEN MÖGLICHEN ÄRGER ZU ERSPAREN