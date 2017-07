2018 wird das nächste Battlefield erscheinen

Derzeit erfreut sich Battlefield 1 noch großer Beliebtheit, doch hinter den Kulissen werkeln die Verantwortlichen natürlich bereits am Nachfolger. Ein Tweet hat verraten, dass das nächste Battlefield 2018 erscheinen wird.

Eine große Überraschung ist das natürlich nicht, denn es ist kein Geheimnis, dass bereits an einem Nachfolger von Battlefield 1 gearbeitet wird. Bis dahin ist es allerdings noch eine ganze Weile hin und der Support seitens EA für das aktuelle Battlefield 1 ist ungebrochen, wie die aktuellen DLC Pläne belegen.

Der CEO Andrew Wilson lässt in die Zukunft blicken und gab nun via Twitter bekannt, dass 2018 der Nachfolger präsentiert werden wird. Wir rechnen mit einem Release im letzten Quartal, was traditionell am wahrscheinlichsten wäre. Ob es inhaltlich wieder in die Zukunft geht oder ob man in der Vergangenheit bleibt, werden wir erst in absehbarerer Zeit wohl erfahren.