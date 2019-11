15 Jahre World of Warcraft – Ingame Events starten

Im November feiert Blizzard Entertainment 15 Jahre World of Warcraft!

Als Teil der anhaltenden Jubiläumsfeierlichkeiten, die mit der Veröffentlichung von World of Warcraft Classic begonnen haben, erhalten Spieler ab heute beim Einloggen in Battle for Azeroth ein besonderes Geschenkpaket, das unter anderem das Haustier Klein Nefarian beinhaltet. Zusätzlich gibt es anlässlich der Feierlichkeiten einige Aktivitäten, die sich Spieler nicht entgehen lassen sollten:

Erinnerungen Azeroths – Dieses Ereignis wird über den Schlachtzugsbrowser zugänglich sein und führt Spieler zurück in die Vergangenheit, wo sie Bosskämpfe aus The Burning Crusade, Wrath of the Lich King und Cataclysm erwarten. Spieler, die diese Herausforderungen meistern, erhalten als Belohnung den Obsidianweltenbrecher, ein von Todesschwinge inspiriertes Reittier!

Rückkehr ins Alteractal – PvP-Spieler können das Schlachtfeld im Alteractal erneut so erleben, wie es früher einmal war. Spieler, die den Erfolg „Das Alte-ractal“ abschließen, können sich zwei neue Reittiere verdienen: den Kampfwidder der Sturmlanzen (Allianz) und den Frostwolfknurrer (Horde).

Weitere Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es im World of Warcraft Blog.

