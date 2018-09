1337 Gaming und Esports Pub Frankfurt Crowdfunding Erfolg!

Am gestrigen Morgen endete die Crowdfunding Kampagne von 1337 Gaming und Esports Pub Frankfurt auf Startnext. Mit 36.520€ haben sie ihr Ziel von 35.000 erreicht und können nun in die heiße Phase übergehen. Während dieser Zeit gab es bereits ein großes Community Event in Form einer Schnitzeljagd durch Frankfurt am Main. So brachte man schon die ersten Interessenten des Pubs zusammen, schloss Freundschaften und sammelte weitere Ideen für das Projekt. Dabei legte man sich auf den Namen „1337 Gaming und Esports Pub Frankfurt“ fest.

Wie geht es jetzt weiter? Neue Infos!

Da das Projekt auf Startnext jetzt durch ist, arbeiten die Gründer auf Hochtouren für die nächsten Schritte. Man darf sich darauf noch nicht festbeißen, doch wie es aussieht, ist eine Location im Stadtteil Bockenheim in Aussicht. Diese wäre dann nicht weit entfernt vom foxter, dem Retrospiele An- und Verkauf Geschäft. Während noch zwei weitere Immobilien besucht werden, wird bereits an den Spiele-Events und dem eSport-Spielplan gearbeitet. In einem Beitrag vom 22. September konnte man erste Konzept Arts sehen, welche die zukünftige Inneneinrichtung zeigt.

Als authentischer englischer Pub wird sich auf die englische Küche festgelegt. Die Karte wird knapp 6 Speisen beinhalten, aber auch nach Zeiten variieren. Marvin und Nils möchten damit das Vorurteil brechen, dass die englische Küche nicht gut ist und es mit ihren Speisen beweisen. Auf der Getränkekarte darf man hingegen fast alles erwarten, was man in guten Pubs findet. Englisches/deutsches Bier, Cocktails (Mit Community Entscheidung) und vieles mehr.

> Unser Interview mit 1337 Frankfurt!

Wir dürfen also gespannt auf 2019 blicken und welche Überraschungen der 1337 Gaming und Esports Pub Frankfurt für uns bereithält.

Der Pub soll ein Ort sein!