1337 Frankfurt – Gaming und Esports Pub endlich eröffnet!

Schon letztes Jahr haben wir über den 1337 Frankfurt Pub berichtet. Nach der gelungenen Crowdfunding Kampagne, einer geeigneten Location und den festen Namen 1337 Frankfurt – Gaming und Esports Pub feierte die Bar am Samstag, den 01. Juni ihre Eröffnung. Zahlreiche Unterstützer und interessierte Besucher fanden sich in der neuen eSports-Bar wieder.

Zu finden ist der Pub im Frankfurter Stadtteil Bornheim – in der Burgstraße 82. Die Straße befindet sich in der Nähe der großen Berger Straße und ist mit zwei Stationen von der Konstablerwache einfach zu erreichen. Die Station in der Nähe ist die Höhenstraße, wo die U4 durchfährt. Nach einem Fahrtweg von knapp drei Minuten ist es dann nur noch ein kurzer Laufweg von zwei Minuten bis zur 1337 Location.

Von den vielen Plänen, die im Vorfeld zum Pub gemacht wurden, sind etliche bereits umgesetzt worden. So gibt es eine Gaming-Area mit bis zu 5 Sitzen, welche Matchmakings innerhalb des Pubs versprechen oder auch gepflegte Lan-Partys. Weitere Bildschirme luden ein, Konsolen anzuschließen und zu ein paar Bier in der Gruppe zu zocken. Zudem gibt es in der Nähe der Theke auch die Streamer-Area. Dort dürfen zukünftig Streamer live vor Publikum zeigen was sie zu bieten haben!

Schon an den ersten Tagen versammelten sich einige Gäste und brachten Nintendo Switch und Controller mit. So kam es zum ersten Schlagabtausch in Super Smash Bros.. Das gute Wetter spielte der Bar in die Karten und im Außenbereich konnten die Gäste zu einem kühlen Blonden ein paar Runden Magic The Gathering austragen. In der kurzen Zeit sprach sich der Pub erfolgreich rum und versammelte die Gamer Gemeinschaft in Frankfurt auf einen Punkt.

1337 Frankfurt – Gaming und Esports Pub – Der Pub und das Team

Die Umsetzung verlief in den letzten Wochen auf Hochtouren und das 1337 Team ist schon fast vollständig. Die Hauptakteure in dem kleinen überschaubaren Team sind die Chefin Sabine, Star-Koch Markus und Servicekraft Flom, der selbst auf Twitch aktiv ist.

Das Ambiente ist eine Kombination aus klassischem Pub mit Fingerfood und Drinks, welches auf moderne und digitale Ausstattung trifft. Es gibt einen geräumigen Innenbereich und eine Terrasse für die Raucher. Das Essen wird in Zukunft immer wieder rotieren, damit Abwechslung den wiederkehrenden Gästen geboten wird. Aktuell gibt es eine überschaubare Auswahl an Salaten und Burger. Dies bereitet der 1337 Koch Markus zu. Dazu gibt es Süßkartoffel Pommes und an den Soßen Mayo und Ketchup wird nicht gespart! Das ist schon mal ein Pluspunkt für jede Küche.

> Wir berichteten im Vorfeld über 1337 Frankfurt.

Schon jetzt findet man auf Facebook einige Veranstaltungen, die der 1337 Frankfurt – Gaming und Esports Pub geplant hat. Unter anderem auch Brettspiel Abende in Zusammenarbeit mit der Spielkultur Frankfurt e.V.. Am Wochenende sollen sogar noch Dota und League Of Legends Turniere folgen.

Um den Beitrag zu Ende zu bringen, lasst euch gesagt sein, dass der 1337 Frankfurt Pub einen Abstecher wert ist, falls man von außerhalb kommt. Allen Frankfurter und Umgebung Lebenden empfehle ich die Location als zweites Zuhause.