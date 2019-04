11bit-Studios kündigt die Konsolenversion von Frostpunk an

Fans haben danach gefragt, 11bit hat zugehört. Das unabhängige polnische Entwicklerstudio hat heute offiziell Frostpunk, das erste Strategiespiel seiner Art, für Konsolen angekündigt. Die düstere, Bafta-nominierte Simulation, die sich um das Überleben der Gesellschaft in einer gefrorenen Post-Apokalypse dreht, war einer der Bestseller im Jahr 2018 und wurde mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Frostpunk: Console Edition ist eine bis ins kleinste Detail überarbeitete Adaption des PC-Hits, die noch dieses Jahr für Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Frostpunk bietet komplexe strategische Herausforderungen, eingebettet in eine ausgefeilte Story, die in einer alternativen Version der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts spielt. Dabei erzählt es die Geschichte der Erde, wie sie aus mysteriösen Umständen in eine Eiszeit stürzt – ein Ereignis, welches die uns bekannte Zivilisation beendet und die Menschheit dazu zwingt, sich den brutalen Konditionen anzupassen. Als Anführer der vermeintlich letzten zivilisierten Gesellschaft auf dem Planeten liegt es an den Spielern, eine Stadt zu errichten, in der die verbliebenen Überlebenden Zuflucht finden, neue Technologien entdecken und gefrorene Einöden erkunden. Vor allem aber gilt es, diesen neuen Außenposten der Menschheit zu managen, zu regieren und auf das Leben in dieser unerbittlichen Welt vorzubereiten. Ob nun als aufgeklärter Bürgermeister oder mit eiserner Faust regierender Tyrann liegt ganz im Ermessen der Spieler. Auf jedem Weg warten Entscheidungen, die nicht so leicht von der Hand gehen, wie es scheint. Die Macht über das Volk kommt mit einem Preis, der so hoch ist, wie die Verantwortung, die man für seine Einwohner empfindet.

Um die Umstellung auf Konsolen so reibungslos wie möglich zu gestalten, betreibt 11bit größten Aufwand, das Spiel neu zu designen und die Mechaniken für Xbox One und PlayStation 4 anzupassen, insbesondere mit Hinblick auf die Steuerung. Das Entwicklerstudio hat noch einiges

an Arbeit vor sich, befindet sich aber bereits auf der Zielgeraden. Das Team entwirft zum jetzigen Zeitpunkt ein intuitives Interface, dank dem sich das Gameplay auch mit einem Controller natürlich anfühlt: „Wir möchten das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht enthüllen, können aber schon verraten, dass das Spiel noch im Sommer erscheinen wird”, so Lead Designer Kuba Stokalski.

Frostpunk: Console Edition enthält alle bisher erschienenen kostenlosen Updates der PCVersion, inklusive des The Fall of Winterhome-Szenarios, zusätzlichen Optionen zur Anpassung, Schwierigkeitsgraden und Optimierungen der Balance. Darüber hinaus sind für die Zukunft weitere Content Updates geplant.

Über Frostpunk: Console Edition

Frostpunk: Console Edition ist ein Survival-Aufbau-Spiel, in dem Hitze gleichbedeutend ist mit Überleben und jede Entscheidung zu einem Preis getroffen wird. Mit komplexem strategischem Gameplay, anspruchsvollen Herausforderungen und ausgefeilter Story erscheint Frostpunks unvergleichliches Survival-Gameplay nun auch für Konsolen.

Frostpunk: Console Edition wird mit Hinblick auf Steuerung und Mechaniken komplett überarbeitet. Somit können Spieler ihre strategischen Fähigkeiten in der gefrorenen Einöde testen.

Bewahrt Hoffnung

Überleben dreht sich um Hoffnung und den Willen, zu leben. Deine Fähigkeiten, diese beiden Elemente bei deinem Volk zu entfachen und aufrecht zu erhalten, sind für den Erfolg ausschlaggebend.

Etabliert Gesetze

Eine Gesellschaft ist eine Gruppe an Personen, die sich an die gleichen Gesetze halten und ähnliche Überzeugungen teilen. Gesetze und Bräuche etablieren gehört zu den wesentlichen Faktoren, die deine Gesellschaft prägen.

Wägt Entscheidungen ab

Wirst du Kinderarbeit erlauben? Wie willst du die Kranken und Verwundeten behandeln? Frostpunk fordert deine taktischen Fähigkeiten heraus, während es deine moralischen Ansichten in Frage stellt.

Erkundet

Expeditionen sind riskant, können aber wertvolle Informationen und Vorräte einbringen sowie zu Bevölkerungswachstum führen. Die Einöde beherbergt möglicherweise weitere Überlebende, deren Schicksal in deinen Händen liegt.

Spielt – für immer